Quando nós quisermos um aeroporto, depois construímos em Vila Real de Santo António

Em nome do poderio dos mais fortes, ao colo das novas tecnologias e sem um envolvimento sério, profundo dos sucessivos governos, a imprensa sabe, embora ligada à máquina, que a sua situação é irreversível, a não ser que entre no combate sério, mesmo que saibamos, que hoje a imprensa já não chega a todo o lado. Que hoje, já não existem nem a barbearia, nem o sapateiro, que enquanto esperávamos, nos permitiam que lêssemos os jornais.

Portanto, à imprensa mudar este rumo, mas a imprensa, sobretudo a regional, não tem como inventar cartolas e limitam-se à mão estendida, e por isso, compete aos governantes, pelo papel que a imprensa tem num combate à pobreza humana, social e intelectual, vasculhar as teias e colocar outra vez à mostra o importante papel dos jornais regionais.

Sabemos que até já não existem teclas que nos façam escrever com outros argumentos o novo caminho, e que já nem sequer existem os apregoadores, que Lisboa chamava de ardinas, que morreram esperando, que a história e a memória fossem retomadas.

Não estamos aqui como agentes ou promotores das ideias merdosas, trémulas, inconsequentes, que fazem que avançam e não avançam, só correm para os lados, como nos jogos de matraquilhos.

E ainda por cima, levamos a toda a hora com o badalar constante da hipocrisia, que nos avisa, que as coisas vão mudar a favor dos que agora estão a ser esmados, neste caso os velhotes, (porque e, já repeti isso não sei quantas vezes, que não gosto do termo idosos, porque é mais paternalistas, mas menos sério) constantemente esmagados pelo rolo compressor de uma certa vagabundagem, que se está a esquecer, que um dia lá chegarão.

Na saúde, mas reformas miseráveis, nos aumentos, que nem dão para comprar uma vela, os cheques devolvidos pelos hospitais privados, e as cirurgias sempre adiadas.

Por mais comissões que montemos, e elas tem dias, que só servem para ampliar a tenda, existe um sinal que de gasto está saturado e a realidade nos mostra, que já nem se fala em luz ao fundo do túnel, agora é preciso, dinamitar o túnel, para que se descubra o que fica para além do que resta da explosão.

É preciso saber resistir, e é isto que se vem fazendo. Resistir contra os que dizem não, convencidos que nos estão a dizer que sim, e que em cada mentira, se convencem que estão a falar verdade. E que daqui a 30 aos já se faz tudo com o telemóvel e o resto não servirá para nada.

E estava eu nesta conversa séria, quando num repente voltei a agulha e virei-me para o jocoso do outro lado do tempo que passa e senão vejamos.

Construção do Aeroporto de Faro

No período entre 17 de janeiro de 1948 a 7 de Setembro do mesmo ano, era governador civil de Faro, Manuel de Barros Amado da Cunha, oficial da força área e jurista, que nascera em Lagos, a 17 de Novembro de 1890.

Conforme consta na sua curta biografia com assento no livro Governo Civil de Faro 175 anos de História, do qual somos o autor, passamos a citar […] Devido ao facto de ser Oficial da Aeronáutica, consta que veio para o Algarve também com o propósito de encontrar as melhores soluções para a construção do Aeroporto de Faro.

Apesar das várias reuniões que efectuou com as Câmaras Municipais, não encontrou as melhores respostas para que fosse possível apresentar uma proposta ao Governo.

Numa dessas reuniões, que tinha como agenda procurar saber que apoio disponibilizariam as Câmaras para o Aeroporto de Faro, consta que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (imagina-se que no período dessa governação, o presidente da Câmara de VRSA tenha sido Matias Sanches), teria tido a seguinte reacção: – “Nós não apoiamos o Aeroporto de Faro. Quando nós quisermos um aeroporto, depois construímos em Vila Real de Santo António.”

Se não nos encontrarmos, ficam com dois tuneis pelo valor de um

A vitória de Baptista Pereira, ao conquistar a travessia do Canal da Mancha, em 19511, percorrendo a distância em 12h e 25 minutos, também espantou Salazar (e os ingleses são muito certos nas horas, por isso se fala tantas vezes na pontualidade britânica), tal qual como António Costa ficou espantado com a aterragem de Pedro Nuno Santos, com uma roda em Alcochete e outra no Montijo, dai as reguardas que levou do Mestre.

Diga-se que Baptista Pereira levou dez vezes menos a atravessar a nado o Canal da Macha, que leva qualquer passageiro a levantar a sua bagagem no aeroporto de Lisboa. Manias…

Recorde-se que o campeão de Alhandra, nasceu junto ao tejo, a 7 de Março de 1921.

A propósito do Canal da Macha, que liga Calais, em França a Dover, na Inglaterra, e cujas obras começaram em 1984, ainda que o projecto tenha sido iniciado em 1973 depois de vários anúncios e reuniões, para o melhor acerto das escavações, numa notável obra de engenharia, que mais tostão, menos tostão, orçou em cerca de 9 milhões de libras, e que seria inaugurado a 6 de Maio de 1994.

Tal como as movimentações históricas e os sucessivos eclipses porque têm passado as possíveis construções dos Aeroportos do Montijo e de Alcochete, também a construção do Canal da Macha, entrou no roteiro anedótico.

Dizia-se há muitos anos, também devido às dúvidas financeiras, políticas e de mais seguras condições para a implantação do Canal da Macha, que em certa altura apareceram dois portugueses, diga-se irmãos gémeos que teriam sido discípulos de um antigo aluno do Eng.º Duarte Pacheco, e que também tentaram a sua sorte para construção do túnel do Canal da Mancha. Aliás, depois de vastas reuniões não apenas em Paris, como em Londres, os dois irmãos, Alexandre Margarido e Hipólito Francisco, apresentaram uma proposta, cujo caderno de encargos, orçavam apenas em 6 milhões de libras.

Tal proposta, obrigou a que os manos Alexandre e Hipólito, tivessem sido recebidos por Sua Majestade, no Palácio de Buckingham, onde também estiveram presentes as principias figuras da engenharia britânica e francesa, que desde há muito lidavam com o processo e as várias fases do projecto.

Alexandre e Hipólito apresentavam aos responsáveis pelos dois países, um valor, cuja adjudicação não ultrapassaria os 3 milhões de libras, o que deixou os presentes tão espantados, que nem esboçaram qualquer murmúrio.

Já com a chávena do chá a roçar os lábios, perante o silêncio ensurdecedor que se vivia numa das mais majestosas salas do palácio, Isabel II, fixando Alexandre e Hipólito, questionou:

-E que planos têm para fazer o canal, com tão substancial diferença de valores?

Hipólito, levantou-se, fez uma vénia a Sua Majestade e explicou:

Eu começo a escavar em Calais e o meu irmão em Dover.

E se não se encontram? perguntou a Rainha.

Se não nos encontrarmos, ficam com dois tuneis, pelo valor de um…

Neto Gomes