Quaresma celebrada em Lagoa com concerto

A Igreja da Misericórdia de Lagoa vai receber um Concerto de Quaresma de flauta e clarinete no dia 9 de abril, pelas 17:00, com entrada gratuita, anunciou a autarquia.

A tocar flauta-transversal estará Salomé Dias, enquanto Tiago Santos ficará a cargo do clarinete, num espetáculo intitulado “Concerto de Quaresma”, que é composto por “andamentos e excertos de oratórias, cantatas, óperas e outras obras sacras de compositores como Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Hector Berlioz e Anton Bruckner, entre outros”, segundo o comunicado.

Este evento é uma parceria entre a Câmara Municipal de Lagoa, a Santa Casa da Misericórdia de Lagoa e a Associação Cultural Ideias do Levante, com o objetivo de “promover o património artístico religioso do concelho de Lagoa e dar a conhecer/promover espaços religiosos, artistas, instrumentos e obras de compositores portugueses e estrangeiros”.

Os interessados em participar deverão preencher um formulário online ou contactar os telefones 282 380 053 ou 965 017 845.