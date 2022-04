O piloto francês Fábio Quartararo (Yamaha) atual campeão do mundo, venceu este domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, a quinta prova do calendário de MotoGP. O português Miguel Oliveira (KTM) partiu da 11.ª posição mas um arranque fenomenal e quedas de Miller e Joan Mir possibilitaram-no subir lugares e terminou no 5.º lugar.

Saindo da 11.ª posição, Miguel Oliveira protagonizou excelente arranque, terminando a primeira volta no 6.º lugar. Ainda perdeu um lugar, assim mantendo-se até já perto do final. Quedas de Joan Mir e Jack Miller, quando lutavam pela 3.ª posição, a oito voltas para o final, colocaram o português da KTM no 5.º posto, no qual terminou a corrida.

Oliveira sai, assim, desta quinta prova do Mundial na 8.ª posição do campeonato, agora com 39 pontos. Na liderança fica Quartararo, com 69 pontos, os mesmos que tem o espanhol Alex Rins (Suzuki).

Quartararo, que partiu da quinta posição da grelha, chegou ao comando da prova à terceira das 25 voltas, terminando com o tempo de 41.39,611 minutos batendo o compatriota Johann Zarco (Ducati) por 5,409 segundos e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que foi terceiro, a 0,659.

Com esta vitória contundente, Quartararo, campeão em título, é o primeiro piloto a bisar no Algarve, ascendendo ao comando do campeonato, com 69 pontos, os mesmos que tem o espanhol Alex Rins (Suzuki), que foi quarto depois de partir da 23.ª posição.