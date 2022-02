Quarteira: Alunos da UAlg participam em atividades com população sénior

Quatro alunos do curso de Educação Social da Universidade do Algarve estão a desenvolver atividades para a população com mais de 50 anos em Quarteira, anunciou a Junta de Freguesia.

Estes estagiários, Afonso, Catarina, Filipa e Joana, vão orientar os workshops “Tardes Ativas”, “Uma Vida, Uma História” e “Cidadania Ativa e Responsável”, com o objetivo de “oferecer à comunidade uma variedade de atividades estimulantes e originais”, segundo o comunicado da Junta de Freguesia de Quarteira.

Este projeto pretende ainda “desenvolver ações para a população com mais de 50 anos, de forma a fomentar a aproximação à escrita criativa, a combater o isolamento, a criar relações interpessoais em grupo, a incentivar a participação coletiva e a promover a atividade cívica, lúdica e social”.

Para Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, “o trabalho destes estagiários, focado na temática sénior, tem sido exemplar, proativo e muito criativo, e estas interações por meio de atividades, trazem bastantes benefícios para ambos”.

A participação nestes workshops é totalmente gratuita, mas sujeita a uma prévia inscrição através dos telefones 289 315 235 e 919 993 104.