Quarteira: Apreendidos 162 quilos de pescado por fuga à lota

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu 162 quilos de pescado diverso por fuga à lota, no porto de pesca de Quarteira, no concelho de Loulé, anunciou aquela unidade.

No decorrer de uma operação que visou a preservação de espécies marinhas e a salvaguarda da fauna e flora das zonas costeiras, os militares da Guarda identificaram um homem de 60 anos por transportar o pescado fresco, com um valor estimado de 800 euros, sem ter sido sujeito à primeira venda em lota.

No decorrer da ação, apurou-se que 110 quilos eram sardinhas, Sardina pilchardus.

Foram elaborados os respetivos autos de contraordenação por fuga à lota, com infração punível com coima até 3 740 euros.

O pescado foi apreendido e doado a instituições de solidariedade.

