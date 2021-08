Quarteira: Artur Neto conquista bronze no europeu de karaté

O jovem quarteirense Artur Neto conquistou a medalha de bronze na modalidade de karaté, no Kata Júnior que decorreu em Tampere, na Finlândia, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

Com 17 anos, Artur Neto representa atualmente o Karaté Clube de Quarteira e juntou esta medalha aos três títulos alcançados de campeão nacional. A medalha conquistada por Artur Neto foi a 50.ª da história do karaté a nível nacional.

Para o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, “é para nós um orgulho imenso podermos contar no nosso território com jovens tão prodigiosos, nomeadamente na área desportiva, como o Artur Neto”.

“Com esta prestação foram não só as cores da bandeira nacional, mas também as cores do concelho de Loulé que ganharam visibilidade internacional. Em nome da autarquia de Loulé e da cidade de Quarteira o meu muito obrigado!”.

