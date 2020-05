Quarteira assinala hoje 21º aniversário da passagem a cidade

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Longe das grandes celebrações com a participação numerosa dos quarteirenses, como tem acontecido em anos anteriores, a cidade de Quarteira assinala esta quarta-feira, 13 de maio, o 21º aniversário de elevação ao estatuto de cidade, com um programa comemorativo que passa sobretudo pelas redes sociais, anunciou a Câmara de Loulé.

Às 9:00 desta manhã, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, e o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, realizaram o hastear da Bandeira em frente ao Centro Autárquico, um momento que este ano contou apenas com a presença dos dois autarcas.

Todas as atividades decorrem no espaço virtual, com o Facebook a ser o palco principal das celebrações, de forma a não gerar concentração da população numa altura em que é imperativo o distanciamento social para fazer face ao surto do novo coronavírus.

Assim, para além da divulgação de um vídeo com as mensagens de Vítor

Aleixo e de Telmo Pinto dirigidas aos munícipes desta cidade, é prestada uma

homenagem às associações, entidades e cidadãos de Quarteira que têm estado na

linha da frente durante esta pandemia, mas também a todas as pessoas que estiveram em confinamento durante este longo período, dando um importante contributo para travar a propagação do vírus. Este ano são estes os “Cidadãos de Mérito da Freguesia”.

“Os estudantes desta cidade merecem igualmente uma palavra especial neste dia e,

desta vez não no auditório do Centro Autárquico mas no Facebook, são distinguidos os alunos da Escola EB 2,3 D. Dinis (9º ano) e Escola Secundária Drª Laura Ayres que se destacaram pelo “Mérito Escolar”, afirma o município.

Finalmente são apresentadas através de um vídeo as obras em curso na freguesia de

Quarteira, com imagens dos trabalhos.