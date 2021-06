Quarteira: Brincadeiras em família ajudam a desenvolver raciocínio

No âmbito do Projeto FAMÍLIAS UP, em que a Junta de Freguesia de Quarteira é parceira, realiza-se no próximo dia 26 de junho (sábado), no Jardim São Pedro do Mar, das 10:00 às 12:30, o 3º Encontro Comunitário do Brincar, sendo pela segunda vez realizado na freguesia de Quarteira, anunciou a autarquia.

Desta vez, o Projeto Famílias UP realizará uma Caça ao Tesouro por equipas (constituídas por pais/cuidadores e crianças), onde os participantes terão a oportunidade de explorar situações novas, solucionar problemas e enigmas, desenvolvendo e estimulando desta forma o raciocínio, a concentração e a socialização.

Segundo Telmo Pinto, “A primeira edição foi um sucesso. Foi interessante e gratificante verificar, que as brincadeiras mais simples e tradicionais de outrora, encheram de sorrisos, as dezenas de miúdos e graúdos que participaram neste encontro”

Esta Caça ao Tesouro, atividade desenvolvida pelo Projeto FAMÍLIAS UP, será uma aventura inesquecível e melhorará com certeza, a qualidade da relação entre as crianças e os seus cuidadores.

A participação no encontro é gratuita, mediante inscrição até ao dia 25 de junho.

