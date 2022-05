Quarteira celebra Dia da Cidade com várias atividades

O Dia da Cidade de Quarteira vai comemorar-se a 13 de maio, a partir das 09:00, com várias atividades que vão decorrer até ao final da tarde, anunciou a Junta de Freguesia.

Pelas 09:00 haverá o habitual hastear da bandeira, junto ao edifício do Centro Autárquico de Quarteira, com a participação dos Bombeiros Municipais de Loulé.

Uma hora depois vai decorrer a sessão protocolar do Dia da Cidade, no auditório do Centro Autárquico.

Pelas 11:30 serão visitados os novos espaços socioculturais e de partilha de conhecimentos, localizados na Rua Dr. José Pedro.

Os 23 anos da elevação de Quarteira a Cidade termina pelas 18:30 com a conferência dedicada ao primeiro aniversário da exposição “Com os Pés na Terra e as Mãos no Mar – 6000 anos de História de Quarteira”, no auditório do Centro Autárquico, com a participação do arqueólogo e Comissário-geral desta mostra, Rui Parreira, com o tema “Os primeiros povoadores do território de Quarteira”.

O evento é organizado pela Junta de Freguesia de Quarteira em colaboração com a Câmara Municipal de Loulé.