Está concluída a reabilitação da rampa varadouro do porto de pesca de Quarteira, após o lançamento do concurso em setembro e a adjudicação da obra no mês em seguinte, com o valor de 50 mil euros, anunciou a Docapesca.

Esta obra destinou-se à reparação das juntas das lajetas e das lajes da rampa varadouro, “que é utilizada para as operações de alagem a bota-abaixo das embarcações”, segundo a empresa.

