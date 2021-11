Quarteira desafia voluntários a “cuidar” da freguesia

“Olhar Quarteira” foi o nome escolhido para um projeto inovador, onde os cidadãos quarteirenses vão poder ter um papel fundamental na melhoria do espaço público e qualidade de vida da freguesia.

Esta é uma iniciativa que permite a participação ativa da população, através do seu contributo com a Junta de Freguesia de Quarteira, no desenvolvimento de um serviço de proximidade, de deteção e correção de ocorrências no espaço público.

O “Olhar Quarteira” pretende criar uma rede de tutores voluntários, que serão interlocutores privilegiados entre a população e os serviços da freguesia, e aos quais caberá monitorizar, nas áreas que lhes forem atribuídas, o estado de limpeza urbana, a manutenção dos espaços verdes, das calçadas, das áreas de recreio e lazer, entre outras situações.

Para Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira “Este projeto pretende envolver os moradores, no processo de monitorização dum espaço que é de todos e para todos. O Olhar Quarteira vai contribuir para o fortalecimento de uma cidadania informada, ativa e responsável.”

Para Nelson Dias, da Associação Oficina, “O Olhar Quarteira irá desafiar as pessoas a cuidar de Quarteira, tornando-as promotoras de serviço público, a trabalhar em conjunto e em prol da freguesia.”

As pessoas interessadas em desempenhar as funções de tutor, devem consultar toda a informação na página “Olhar Quarteira”, ou dirigirem-se ao Espaço Cidadão, localizado nas instalações da Junta de Freguesia de Quarteira, na Rua Vasco da Gama n.º 85 R/C, nos dias úteis, entre as 09:00 às 16:30.

Esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Quarteira e da Associação Oficina, em parceria com a Onesource e com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

PUB