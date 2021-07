Quarteira: Galeria da Praça do Mar recebe “Imaginário” de Élsio Menau

A Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, vai acolher até dia 11 de setembro a exposição “Imaginário”, de Élso Menau, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

“Esta mostra pode ser definida como uma produção de ideias, imagens, conceções e visões para expressar a sua relação e sentimentos com o mundo”, refere a autarquia em comunicado.

As obras do quarteirense Élsio Menau são “um constante processo de experimentação, uma declaração de princípios de um artista multifacetado que procura, a cada novo trabalho, voltar ao princípio, trilhando caminhos diversos”.

Nesta exposição, será apresentado um mundo de imaginação e fantasia, que remete os visitantes às origens e “a um encontro perfeito entre criatura e criador”. A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, entre as 14:00 e as 19:00 e das 20:00 às 22:00, enquanto ao sábado as portas estão abertas das 12:30 às 19:00.

