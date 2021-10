Quarteira: GNR detém suspeito por tráfico de droga

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve esta quarta-feira, 20 de outubro em Quarteira, um homem suspeito de traficar estupefacientes, apreendendo 82 doses de cocaína, adiantou a GNR em comunicado.

Em comunicado, a GNR indicou que o homem, de 53 anos, foi detido após ter sido detetado pelos militares a proceder à transação do produto estupefaciente.

Na operação, e na sequência de uma busca domiciliária, a guarda apreendeu 82 doses de cocaína, produtos utilizados no corte da droga e no seu acondicionamento, uma faca, telemóveis e 410 euros.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial na quinta-feira, no Tribunal de Faro, tendo ficado obrigado a apresentações diárias às autoridades policiais e de se ausentar do país. O tribunal impôs-lhe ainda como medida de coação, a obrigação de não permanecer em zonas conotadas com o tráfico de estupefacientes e impedido de contactar com testemunhas, lê-se no comunicado.

