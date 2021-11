Quarteira: Junta de freguesia instala abrigo para gatos no hotel Hilton

A área de bem-estar animal e saúde pública, continua a ser uma aposta da Junta de Freguesia de Quarteira que, através do “Projeto 7 Vidas” tem vindo a instalar abrigos para gatos na Freguesia, em locais onde já existem colónias.

Foi no dia 18 de novembro, que o hotel Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa, recebeu um abrigo para os 10 gatos, “hóspedes permanentes”, existentes nesta unidade hoteleira. “A importância de criar o ambiente propício para os acolher, cuidar e mimar”, foi o mote para estabelecer esta parceria entre a Junta de Freguesia de Quarteira a unidade hoteleira.

Para Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, “esta é a prova de que as sinergias entre as entidades privadas e as entidades públicas, acontecem! A nossa missão continua e este é um grande exemplo de como podemos trabalhar em conjunto em prol da comunidade, assegurando o bem-estar animal e sensibilizar a população, para a problemática do abandono de animais”.

O Hilton Vilamoura As Cascatas tem realizado um vasto trabalho na área da solidariedade, desenvolvendo diferentes iniciativas de apoio à comunidade da freguesia, onde os animais não são exceção.

Segundo Nuno Braga Lopes, diretor desta unidade, o “Projeto 7 Vidas”, “está em linha com as atividades e iniciativas de Sustentabilidade e Responsabilidade Social que o Hilton Vilamoura tem vindo a desenvolver. Por um lado, permitiu-nos colaborar com a SOS Animal e com a junta de freguesia, estreitando laços e sinergias com a comunidade; por outro lado, pudemos ir ao encontro das expectativas de muitos colaboradores nossos, que se interessaram pelo bem-estar dos 10 animais que viviam no resort e se preocuparam pelo seu futuro. Agora temos também uma oportunidade de envolver os nossos clientes, sobretudo os mais novos, através das atividades do Kids Club, e sensibilizá-los para as rotinas diárias de bem cuidar dos animais domésticos.”

Nuno Braga Lopes conclui dizendo que “esta é apenas uma ínfima parte do esforço que é necessário para ajudar os animais da comunidade. Temos para partilhar sobretudo o nosso testemunho, começando no impacto positivo que esta iniciativa teve na união da equipa do hotel, à volta de uma causa comum”.

