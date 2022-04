Quarteira organiza Feira de Empregos e Estágios

A Escola EB2,3 D. Dinis, em Quarteira, vai ser palco da Emprega+ 2022, certame dedicado ao mercado de trabalho, que terá lugar no dia 23 de abril, entre as 10:00 e as 19:00.

Neste dia estarão presentes mais de 30 empresas do concelho, que disponibilização de ofertas de emprego e de estágio. Em paralelo decorrerão ações de recrutamento e sessões de esclarecimento dirigidos ao público em geral.

Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura, Associação de Empresários Por Quarteira e do Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O evento tem como objetivo apoiar desempregados, jovens à procura do primeiro emprego, mas também as empresas que pretendem canalizar (novos) recursos humanos para os diversos setores.

Todos os empresários que ainda não tenham realizado a sua inscrição poderão ainda participar na feira, entrando em contacto coma Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Loulé, através do telefone 289 400 829 ou do e-mail [email protected]