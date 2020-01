Quarteira prepara exposição sobre os seus 6 mil anos de História

Na passada terça-feira, 14 de janeiro, a Câmara Municipal de Loulé, a Direção Geral de Património Cultural e a Direção Regional de Cultura do Algarve celebraram protocolos tendo em vista a preparação de uma exposição dedicada à História de Quarteira, já com 6 mil anos, anunciou o município de Loulé.

“Com os pés na terra e as mãos no mar – 6 mil anos de História de Quarteira”, irá inaugurar a 13 de maio de 2021, num espaço da cidade.

Em nota de Imprensa, a Câmara acentua que durante este ano e meio será realizado um importante trabalho ao nível da inventariação e estudo de bens culturais para integrar a exposição, serão realizadas sessões com a população para que seja uma exposição que se constrói colaborativamente e será realizada a curadoria da exposição por Rui Parreira, envolvendo dezenas de investigadores.

Quarteira, um território que conta com assinaláveis vestígios do período romano, que foi durante séculos uma vila piscatória até à explosão do turismo algarvio, é hoje um dos mais procurados destinos para quem visita a região.

Esta iniciativa enquadra-se na estratégia do Município de Loulé para a área cultural e segue a mesma filosofia da Exposição “LOULÉ – Territórios, Memórias e Identidades” que, entre 2017 e 2019, esteve patente ao público no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, dando a conhecer o período entre os mais antigos vestígios da ocupação humana no atual Concelho de Loulé até 1384, data das mais antigas Atas de Vereação conhecidas em Portugal.

Após a assinatura dos protocolos, será realizada uma visita às novas Reservas Museológicas do Museu Municipal de Loulé.