Quarteira procura voluntários para rir e falar com idosos

Segundo os últimos dados estatísticos, relativos a 2017, a freguesia de Quarteira tinha 4.291 residentes com mais de 65 anos, representando 20% da população, o que, segundo o presidente da junta de freguesia, Telmo Pinto, “justifica a importância de uma intervenção” junto desta população.

Estes dados revelam que um em cada cinco habitantes tem mais de 65 anos nesta freguesia do concelho de Loulé. E muitos destes residentes sofrem com a solidão. O problema é que, fora alguns funcionários da autarquia e da junta, faltam pessoas com quem conversar e interagir durante algumas horas do dia com estes habitantes.

A solução encontrada pela junta de freguesia foi o programa Idoso Isolado, lançado no início deste ano, com o objetivo de identificar todos os casos de isolamento existentes e criar uma rede de apoio nesta freguesia do concelho de Loulé.

Porém, para resolver esse problema é preciso procurar voluntários para conversarem com os idosos. E é isso que a junta de freguesia está a fazer, promovendo uma formação gratuita para voluntários com idosos.

“Ética e relacionamento com idosos no voluntariado” é o tema desta ação de formação, que também conta com o apoio da Plataforma Saúde em Diálogo, no âmbito do programa Idoso Isolado de Quarteira, e que está marcada para o dia 1 de março, das 19h00 às 21h00, no auditório do centro autárquico…

