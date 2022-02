Quarteira recebe exposição com fotografias de Filipe Farinha

A Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, vai acolher entre 26 de fevereiro e 9 de abril a exposição “Quarteirão”, com fotografias de Filipe Farinha, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

Estes trabalhos fazem parte de um ensaio fotográfico de Filipe Farinha sobre “a procura das linhas que dividem Quarteira de Vilamoura, através de um passeio triangular pelo interior territorial que parte da praia de uma, terminando na praia de outra”, segundo o comunicado do município.

“Como cidadão não local, estabelece um percurso onde tenta perceber quais os elementos que criam uma ambiguidade na zona de separação, e quais os elementos simbólicos que criam as diferenças e as semelhanças entre si, através de retratos do espaço residencial”, acrescenta.

A exposição inaugura em Quarteira no sábado, dia 26, pelas 18:00, e pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 09:30 às 13:30 e das 14:30 às 17:30 com entrada livre.