Quarteira recebe Taça da Europa de triatlo

A Taça da Europa de triatlo, em Quarteira, a realizar no fim de semana em elites e juniores masculinos e femininos, vai trazer à cidade algarvia mais de 250 atletas de 35 países, incluindo os melhores portugueses.

“Vamos contar com os nossos melhores atletas em Quarteira. Estamos perante o nosso público. Há sempre uma moldura humana muito grande e é também uma forma de agradecimento, para mostrar o que é o poderio nacional ao nível do triatlo”, disse hoje o presidente da Federação de Triatlo de Portugal (FTP), Sérgio Dias, à margem da conferência de imprensa de apresentação da prova, realizada em Quarteira, no concelho de Loulé.

O dirigente ressalvou que os triatletas portugueses “conseguem resultados de grande relevo em provas internacionais”, mas, em contraste, “o público português não os consegue ver a fazer isso mesmo”.

Quarteira, que recebe a primeira prova do ano do circuito da Taça da Europa, será assim “o sítio ideal para isso acontecer”, com a convocatória dos melhores triatletas lusos.

“Aspiramos a um resultado ao nível do melhor que já aqui conseguimos”, referiu Sérgio Dias sobre as expectativas portuguesas para a competição.

Estão inscritos, em elites, seis atletas masculinos (Ricardo Batista, Miguel Tiago Silva, João Pereira, Alexandre Nobre, Tiago Fonseca e André Dias) e sete femininas (Melanie Santos, Maria Tomé, Helena Carvalho, Madalena Almeida, Inês Oliveira, Inês Rico e Joana Miranda).

Ricardo Batista e Maria Tomé falaram de uma prova “especial, com muito público português a apoiar”, e em querer “melhorar os resultados do passado”, além de começarem a pontuar na qualificação olímpica, com a ‘mira’ em Paris2024.

Em juniores, o destaque na comitiva portuguesa de 20 atletas vai para João Nuno Batista, que se sagrou, em novembro do ano passado, vice-campeão mundial, também em Quarteira.

Além da etapa da Taça da Europa, com 256 atletas de 35 países diferentes – incluindo dois ucranianos -, a cidade de Quarteira vai receber no fim de semana uma prova da Taça de Portugal, com cerca de 400 atletas.