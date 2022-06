Quarteira sem marchas dos Santos Populares mas com arraiais

O desfile das marchas populares não vai andar pelas ruas de Quarteira, mas os Santos Populares irão ser assinalados com arraiais e outras iniciativas que decorrem entre os dias 10 e 30 de junho, anunciou a autarquia.

Nos dias 10 e 11 de junho a festa faz-se na Rua da Cabine, enquanto a 12, 23 e 28 vai decorrer na Rua da Alegria e a 17 e 18 na Rua Vasco da Gama, com bailes de artistas populares, espaços decorados, manjericos e gastronomia como sardinha assada e caldo verde.

Até ao final do mês de junho, as monstras do comércio local das ruas Vasco da Gama e Bartolomeu Dias vão ser uma exposição com os fatos dos marchantes dos anos anteriores.

Os desfiles das marchas populares de outros anos vão ser exibidas em formato cinematográfico nos dias 12, 23 e 28 de junho, entre as 10:00 e as 21:00, no Largo do Centro Autárquico. O mesmo local, nos dias 13, 24 e 29, entre as 09:30 e as 18:30, será posto de venda de manjericos.

“A autarquia de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira, desde o primeiro momento, mostraram a sua abertura para a realização do desfile das marchas. No entanto, devido às restrições e sucessivos confinamentos impostos no âmbito da pandemia da covid-19, os diferentes grupos de Marchas de Quarteira consideraram que, face ao curto espaço de tempo que separou o desconfinamento da celebração das festas dos Santos Populares, não havia condições para preparar o desfile com o rigor necessário para a sua realização com a qualidade e a beleza características destas marchas. Assim, devido ao receio sentido pelos grupos, preferimos adiar a retoma para o próximo ano. Mas, apesar de tudo, não deixaremos passar em claro estas datas e iremos, com este programa, reviver a tradição”, explicaram os autarcas Vítor Aleixo e Telmo Pinto.