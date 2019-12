Quarteira tem Rua de Natal

A Rua Vasco da Gama em Quarteira vai ser transformada entre 14 e 23 de dezembro numa Rua de Natal.

A Rua de Natal inclui atividades para os mais novos, com destaque para a Casa do Pai Natal, insufláveis e muita animação infantil.

Integrado no evento, realiza-se o Mercadinho de Natal, nos dias 14, 15, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, com artesanato, doçaria regional e outros produtos únicos de produção manual.

Os grupos de música e dança prometem animar a rua e dinamizar o comércio local. No sábado, dia 14 de dezembro, a animação estará a cargo do Grupo de Cordas Sons do Aleixo (11h00), Escola de Dança Arabesque (11h30), Grupo de Danças Sociais Seniores (12h15), Grupo de Danzas Venezolanas Araguaney (14h00) e Escola de Dança Alma no Passo (14h30). No domingo, dia 22 de dezembro, será a vez do Grupo Juvenil São Pedro do Mar (15h00) e da fadista Isa de Brito (16h00) e na segunda-feira, dia 23 de dezembro, o Grupo Coral de Quarteira e o Grupo Coral de Tavira (15h00) e Ezequiel Tomás (15h30).

A Rua de Natal de Quarteira é uma organização da Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.