ABC vai abrir novo centro de testes em Quarteira

Abre no próximo domingo, dia 20 de junho, um centro de testes à covid-19 em Quarteira. Mediante agendamento (https://abc.masterinsoft.com/), a partir de amanhã, dia 18 de junho, residentes e turistas podem efetuar marcação de testes PCR e de testes rápidos de antigénio.

Da responsabilidade do Algarve Biomedical Center, o centro vai funcionar na Praça do Mar, todos os dias, entre as 17:00 e as 20:00. Os certificados são emitidos até 48 horas depois, no caso dos testes PCR, e até 12 horas após a realização, no caso dos testes rápidos.

Os testes neste novo centro têm custos de 20 euros para os testes rápidos anti-génio e de 70 euros para os testes PCR, disse ao JA fonte do ABC.

Com o objetivo de aumentar, com segurança, a resposta do turismo regional, o centro de testes de Quarteira pode realizar até mil testes por dia, sendo possível aumentar a capacidade instalada, se necessário.

