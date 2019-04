Quarteira vai ter folar gigante

Quarteira vai proporcionar a visitantes e residentes a degustação de uma das principais iguarias da quadra festiva, Folar da Páscoa Gigante, no próximo sábado, pelas 15h00, na Rua Vasco da Gama.

O folar que terá 100m de comprimento e um peso de 330kg, será elaborado pela Pastelaria Duo Doce com 150kg de farinha, 30kg de açúcar, 30kg de margarina, 450 ovos, licores diversos, canela moída, erva-doce, raspa e sumo de laranja, raspa de limão, fermento biológico, chá de ervas aromáticas e mel.

Paralelamente, neste dia, no Largo do Centro Autárquico, tem lugar o tradicional Baile da Pinha, este ano animado por Tozé Prata e Dina Teresa.

