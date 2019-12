Quarteira: Vinte nove propostas concorrentes ao Centro de Educação apresentadas ao público

Vão ser apresentados ao público este sábado, 14 de dezembro, pelas 11h00, na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, os projetos concorrentes ao concurso público de conceção para a elaboração do projeto do Centro de Educação e Cultura de Quarteira. Na mesma sessão, será feita a entrega dos prémios ao vencedor e premiados (2º e 3º classificados).

O Município de Loulé, com a colaboração técnica da Ordem dos Arquitetos, realizou este concurso, tendo como resultado a apresentação de 29 propostas. O júri contou com a presença de especialistas de várias áreas, pela Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Gonçalo Byrne, e personalidades da área da programação cultural e da educação, nomeadamente Rui Horta, Manuel Rocha, José Bastos e João Aidos.

Das 29 propostas apresentadas o júri selecionou como vencedora – 1º prémio – a coordenada pelo arquiteto Pedro Domingos, pela “clara harmonia de relação do trabalho e fluxos de público à volta de um grande pátio-jardim, com uma centralidade muito forte e de feliz funcionalidade e articulação eficiente” e ainda porque “a qualidade arquitetónica e construtiva é efetivamente muito alta, coerente com o programa e com espírito de conceito/missão cultural e artística ambicionada para o futuro CECQ. O pátio-jardim evoca a tradição e imaginários mediterrânicos remetendo de forma pertinente e inspiradora para as tipologias de casa-pátio e jardins árabes”.

De acordo com os termos de referência deste concurso público de conceção, foram ainda selecionados o 2º prémio atribuído à proposta de Pedro Matos Gameiro Arquitecto lda + Bugio II – Arquitectura unipessoal lda, e como 3º prémio, a proposta da autoria de J. M. Carvalho Araújo, Arquitectura e Design S.A..Os premiados receberão os seguintes prémios: 1º lugar – 12.500,00€, 2º lugar – 10.000,00€ e 3º lugar – 7.500,00€.

O Júri decidiu ainda atribuir duas menções honrosas, à proposta de Campos Costa Arquitectos e ao trabalho dos EMB 3.0 LDA (Embaixada Arquitetura).

O Centro de Educação e Cultura de Quarteira pretende constituir-se como uma nova centralidade que vem reforçar o papel do concelho de Loulé ao nível local, regional e nacional já que integrará no seu projeto meios e ferramentas que permitirão atrair, formar e fixar talento e criatividade e, ainda, gerar redes culturais e de educação locais, nacionais e internacionais.

Centro de espetáculos e residências, escola de dança ou uma biblioteca são algumas das valências deste investimento que deverá rondar os 7 milhões de euros.