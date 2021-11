Quarteira volta a comemorar Festa da Nossa Senhora da Conceição

A cidade de Quarteira volta a receber a tradicional Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição entre os dias 7 e 8 de dezembro, com a habitual procissão de velas e outras iniciativas, anunciou a Junta de Freguesia.

No dia 7 de dezembro, as celebrações em Quarteira começam com a procissão de velas com a imagem de Nossa Senhora, em direção à Igreja São Pedro do Mar, pelas 21:00.

No dia seguinte, decorre a alvorada pelas 09:00, seguida por uma eucaristia celebrada na Igreja de São Pedro do Mar às 14:00.

Pelas 15:00, segue a procissão solene com a imagem de Nossa Senhora em direção ao Porto de Abrigo, onde irá realizar uma viagem de barco acompanhada por muitos fiéis, especialmente pescadores nas suas embarcações engalanadas.

Estas celebrações podem ser acompanhadas em direto através da página de Facebook da Junta de Freguesia de Quarteira e foram organizadas pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição Quarteira, Junta de Freguesia de Quarteira e Câmara Municipal de Loulé.

