Quarteira volta a cumprir tradição das janeiras e charolas

A Freguesia de Quarteira volta a celebrar a tradição das janeiras e charolas, associada às comemorações do Dia de Reis. Este sábado, dia 5 de janeiro, pelas 19h00, o Auditório do Centro Autárquico de Quarteira recebe mais um evento de “Cantares de Janeiras e Charolas”.

Neste encontro, de entrada livre, vão participar as Charolas das Barreiras Brancas, Tuna da Academia do Saber, Grupo da Amizade, Grupo de Cantares de Janeiras «A Força da Tradição», Cancioneiro do Grupo Folclórico de Faro, Grupo de Janeiras de São Sebastião de Loulé, Charola da Casa do Povo da Conceição de Faro, Charola da Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo e a Banda Filarmónica 1º de Dezembro de Moncarapacho.