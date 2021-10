Quarteira volta a receber prova de Triatlo Internacional da cidade

Após um ano marcado pela pandemia e pelo cancelamento da maioria dos eventos desportivos, Quarteira volta a receber, nos dias 6 e 7 de novembro, mais uma edição do Triatlo Internacional de Quarteira “Prof. Carlos Gravata”, este ano com uma novidade: a integração do Campeonato do Mundo de Juniores no evento.

Desde o ano de 2009 que o Triatlo Internacional de Quarteira se insere na Taça da Europa de Elites e Juniores e na Taça de Portugal, mas na edição de 2021 irá receber ainda o Campeonato do Mundo de Juniores de Triatlo, prova que estava inicialmente previsto acontecer nas Bermudas.

“Queríamos agradecer à Federação Portuguesa de Triatlo, ao comité de organização local e à Federação Europeia pela sua vontade de juntar os Mundiais de Juniores ao programa de Quarteira. Como os juniores já haviam perdido os seus Campeonatos Mundiais no ano passado devido à pandemia, foi muito importante para nós dar-lhes a oportunidade para competirem este ano”, disse a presidente da Federação Internacional, Marisol Casado.

Já o autarca de Loulé, Vítor Aleixo, destaca o regresso da prova depois de um interregno forçado devido à pandemia: “É com enorme alegria que Quarteira volta a acolher esta prova que já faz parte do calendário de eventos da cidade e constitui um momento do ano importante para o tecido económico local, sobretudo hotelaria, comércio e restauração. Este ano temos mais uma boa razão para estarmos satisfeitos já que vamos ter aqui a nata mundial da modalidade no escalão de juniores”.

Recorde-se que este Triatlo, cuja primeira edição aconteceu em 2002, presta homenagem ao principal promotor da prova, o Professor Carlos Gravata, o grande mentor, organizador e impulsionador da competição, e é hoje um dos eventos-âncora da região algarvia. Dado o prestígio dos atletas que aqui vêm, atrai um numeroso público nacional e internacional, sobretudo os adeptos desta modalidade que aproveitam as condições turísticas da cidade para acompanhar as melhores equipas e atletas e viver momentos de grande emoção.

Considerado pelos especialistas como uma das melhores organizações mundiais da modalidade, em 2019 o Triatlo de Quarteira esteve indicado para o Prémio “Prova do Ano”, pela European Triathlon Union e, nesse mesmo ano, a Câmara Municipal de Loulé foi distinguida pela Federação de Triatlo de Portugal como “Organizador do Ano”, com este evento, durante a Gala Fé no Triatlo,

