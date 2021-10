Quarteirense Bernardo Lopes ganha dois prémios de cinema

O realizador quarteirense Bernardo Lopes conquistou nas últimas semanas dois prémios de cinema, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

A obra “Moço”, filmada em Alte e Salir com o apoio da autarquia e do Loulé Film Office, foi distinguida como “Melhor Curta-Metragem de Ficcção” nos Prémios Sophia 2021.

Bernardo Lopes recebeu ainda o Prémio Nico, que pretende reconhecer e incentivas os novos talentos de profissionais do cinema português.

Para o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, “é uma honra assistir ao despoletar deste jovem talento natural de Quarteira que começa a dar passos importantes no mundo da sétima arte, e que contribui, com a sua arte, para levar longe o nome de Loulé. Algo que ainda se torna mais relevante numa altura em que o Cinema começa a assumir um papel estratégico neste território, com diversos projetos que estão em curso”.

