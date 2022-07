Quase 90% das ostras algarvias são exportadas para França

As mais de mil toneladas de ostras que se produzem todos os anos no Algarve são seres migradores: nascem em maternidades de França e a França vão morrer ao fim de ano e meio a dois anos, numa chapa, num micro-ondas, numa panela de pressão, ou, quando degustadas cruas, no estômago de algum gaulês mais afoito a cruezas.

Pelo meio, as ostras têm a maior parte do seu ciclo existencial vivido nas águas quase límpidas das Rias Formosa ou de Alvor. Quando atingem o tamanho comercial, entre 85 e 90% delas retornam a França, o grande mercado europeu de distribuição do bivalve.

De acordo com vários produtores com quem o JA conversou esta semana – curiosamente nenhum deles quis dar a cara na reportagem, argumentando “segredos” comerciais -, há três espécies de ostras que crescem e são consumidas em Portugal: a principal é a Crassostrea gigas (ou do Pacífico), que cresce nas rias algarvias Formosa e Alvor. A segunda em quantidade é a Crassostrea angulata (ou ostra portuguesa), que nasce e cresce naturalmente no Sado e Aveiro (sem recurso a maternidades francesas) e a outra é a Crassostrea edulis, que também nasce e cresce no Sado e na ria de Aveiro. A mais comercial é a gigas, a mais resistente e a tal que chega de França ainda com poucos milímetros de espessura, depois de ter sido produzida em laboratório. Não haverá mais do que uma dezena de maternidades em França, quatro das quais têm negócios com produtores portugueses.

“As ostras são sempre francesas. Vêm das maternidades francesas e são enviadas para lá já com tamanho comercial. Não deixam de ser francesas porque nasceram lá, cresceram aqui e voltam para a França para ser consumidas”, resumia há dias ao JA, glosando, um dos maiores produtores de ostras da Ria Formosa.

