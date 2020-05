Quase dois mil funcionários de creches do Algarve com testes negativos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Um total de 1906 funcionários de creches do Algarve, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral testaram negativo para a COVID-19, anunciou o Algarve Biomedical Center (ABC).

As creches começaram esta semana a reabrir de forma progressiva, após dois meses em que estiveram fechadas devido à pandemia de COVID-19, mas com novas regras, como o distanciamento físico entre as crianças, sempre que possível, ou a não partilha de brinquedos.

Em comunicado, o ABC adianta que, desde 4 de maio, realizou testes em 104 creches do Algarve e 26 do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral, encontrando-se, agora, a testar aquelas que reabrem apenas a 1 de junho.

A testagem insere-se no âmbito do programa de testes de diagnóstico ao novo coronavírus em creches, promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com laboratórios de instituições científicas e académicas certificadas pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Ao abrigo do protocolo entre aquele Ministério e o ABC serão testados cerca de 2000 funcionários de 130 creches algarvias e perto de 900 funcionários de 55 creches do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral.