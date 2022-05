Quatro homens e uma mulher detidos por tráfico de droga

Quatro homens e uma mulher foram detidos pela Guarda Nacional Republicana (GNR) em Albufeira, nos dias 19 e 20 de maio, por tráfico de estupefacientes, anunciou a força de segurança.

Esta detenção dos suspeitos com idades entre os 21 e os 43 anos, feita pelo Comando Territorial de Faro através do Núcleo de Investigação Criminal de Albufeira e do Subdestacamento de Albufeira, decorreu no âmbito de uma operação que teve como incidência as zonas de diversão noturna.

Os quatro homens foram detidos por, “de forma coordenada entre si”, abordarem turistas para vender produto estupefaciente, tendo na sua posse 66 doses de cocaína, três doses de haxixe e 80 euros em numerário.

Já a mulher, de 43 anos, foi detida por se encontrar a abordar pessoas para vender produto estupefaciente, tendo na sua posse 59 doses de cocaína, uma dose de canábis e 540 euros em numerário.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.