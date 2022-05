Quatro toneladas de lixo retiradas dos areais e fundos marinhos

Cerca de quatro toneladas de detritos foram removidos de 10 areais e fundos marinhos do Algarve ao abrigo da operação “Praia Limpa”, que se realizou no domingo em cinco concelhos da região. O anúncio foi feito esta terça-feira.

A quarta edição da iniciativa, promovida por um parque oceanográfico em parceria com várias entidades locais, permitiu remover cerca de quatro toneladas de vidros, papéis, plásticos, grades, velhas artes de pescas e resíduos indiferenciados.

Em comunicado, o Zoomarine adianta que aproximadamente três toneladas foram removidas dos fundos marinhos no porto da ilha da Culatra, numa operação coordenada pela Marinha Portuguesa e pela Autoridade Marítima Nacional.

“Naturalmente, ainda muito fica por fazer, no entanto, o crescimento deste movimento muito nos incentiva a continuar e a reforçar, ano após ano, esta iniciativa de responsabilidade ambiental”, lê-se na nota.

A iniciativa, que durou cerca de duas horas, decorreu em terra e no mar em praias dos concelhos de Silves, Albufeira, Lagoa, Loulé e Faro, envolvendo dezenas de voluntários.

Além do Zoomarine e dos cinco municípios, estiveram envolvidos na ação a Algar, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ), a Marinha Portuguesa, o Turismo do Algarve, o Centro Europe Direct Algarve, a Águas do Algarve e ainda três parceiros privados.

Iniciada em 2017, em articulação com a operação “Montanha Verde”, a operação “Praia Limpa” faz parte da iniciativa de responsabilidade ambiental “Together we protect” (em português, “Juntos Protegemos”).

Segundo o parque oceanográfico, a próxima ação prevista é a operação “Montanha Verde 2022”, nos dias 06 e 07 de novembro. Ao abrigo da iniciativa, serão oferecidas 42.000 árvores para plantar em oito municípios do Algarve.