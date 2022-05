Que decisões, com base na competência…

Tendo como foco principal a evolução do atletas e do nível da prática de uma qualquer modalidade desportiva, ocorreu-nos dar uma pincelada sobre este tema. Tema que, por exclusão de partes e considerando a realidade que, vezes quantas, nos rodeia, se revela incómodo, porque gerir a ‘coisa’ desportiva dá trabalho e, face a algumas rotinas instaladas, invariavelmente se vai ‘ouvindo’, do estilo: “No meio disto tudo só há duas pessoas que se aproveitam: uma é o meu compadre e a outra o meu compadre que diga com é…”, fruto, afinal, de uma confrangedora cumplicidade.

Assim mesmo, e concretamente no que quanto a decidir diz diretamente respeito, quando o que está em causa é todo um processo de ensino-aprendizagem de que tanto os nossos (mais) jovens praticantes estão carenciados e ávidos da presença de quem os devia de preparar, de forma assertiva: técnicos verdadeiramente competentes.

Tratando-se de um processo (!), treinador e jogador deverão, no desenvolvimento da relação entre ambos, ser atores de um treino gratificante, cumprindo os requisitos pré-estabelecidos do ponto de vista das vertentes física, psicológica, social e moral, enquanto resultante da aplicação de uma ideia, suportada pela formulação, experimentação e reflexão.

Porque, a propósito, e face a este nosso despretensioso ‘ensaio’ importará trazer ao ‘palco dos acontecimentos’, sem ruído nem holofotes acesos, mestre – porque sábio! – Teotónio Lima e, como legado, uma sua sublime (!) ideia-pensamento: “Ensinar primeiro e treinar depois, deverá ser, necessariamente, a prática que os treinadores responsáveis pela formação desportiva dos jovens têm de seguir como opção pedagógica, resultante de uma metodologia de ensino dos jogos desportivos coletivos que defenda em primeiro lugar os interesses e as necessidades das crianças e dos mais jovens”.

Atrevendo-nos, por nossa parte, a acrescentar a este legado do mestre, reforçando que, para seguirmos a rota mais assertiva, a agulha da bússola deverá estar orientada nesse sentido, sendo que, por via do treino, haverá que cuidar das indispensáveis repetições, das intensidades, das correções a introduzir e das rotinas a estabelecer.

Constituirá sempre um contributo, mais do que importante, decisivo mesmo, ter-se esta ‘proposta’ no quadro da realidade existente e colocada na ‘mesa das negociações’ sobre: que e quais decisões, com base na competência…

Conjugada com a ideia-pensamento do mestre, igualmente importante se tornará nos aliarmos em termos de ‘compromisso’, com o expressar da célebre filósofa alemã, Hanna Arendt, conhecida como a pensadora da liberdade, quando, também ela, de maneira sublime (!), nos transmite: “O testamento, que indica ao herdeiro aquilo que legitimamente lhe pertence, transmite ao futuro os bens do passado. Sem testamento ou, para aclarar a metáfora, sem a tradição – que escolhe e nomeia, que transmite e preserva, que indica onde se encontram os tesouros e qual o seu valor – é como se não existisse continuidade no tempo e como se, por conseguinte, não houvesse nem passado nem futuro, em termos humanos, mas apenas a perpétua mudança do mundo e o ciclo biológico dos seres vivos”.

De duas, uma: – na expressão, mais do domínio popular: “presunção e água benta…”; ou, mais na área dos gestores da ‘coisa’ desportiva, sempre deverá colocada nos pratos da balança, no momento adequado: “que e quais decisões, com base na competência…”, ou não?!

A fechar, este ‘ensaio’, este já um pouco dilatado ‘time out’, e do outro lado do Atlântico, das terras do tio Sam, um ‘passarinho’ trouxe-nos de outro grande mestre – porque sábio! -, John Wooden, um legado verdadeiramente fascinante(!): “O talento é um dom de Deus, seja grato; a fama é um dom dos homens, seja humilde; a presunção é um dom de si próprio, seja cuidadoso”.

Uma vez mais, no desporto, como na vida, afinal, o sucesso, o êxito não se compra, apenas se deverá merecer!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”