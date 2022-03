Que formação é esta que a DGAE quer partilhar?

OPINIÃO | SANDRINE COELHO

A Direção-Geral da Administração Escolar está a promover o segundo ciclo de conferências sob o tema “A DGAE partilha conhecimento”. Neste âmbito, aborda temáticas como “Líderes para uma nova Governança das Escolas”, “Impactes do Bem-estar Docente nas Organizações Escolares” e “Abordagem para uma nova Escola”. E estas conferências são destinadas a quem? Aos professores? Escusado será dizer que os professores sabem bem o que contribui para o “alcance de níveis de qualidade” e “melhoria contínua” que caracterizam as referidas conferências.



Os líderes de uma nova governança das escolas não são aqueles que são escolhidos pelos seus pares? Não é assim num estado que se quer democrático? À semelhança do que acontece nas escolas, seria justo ter uma comissão para analisar as propostas de cada partido e ser essa comissão a eleger o primeiro-ministro? Não seria democrático porque a escolha não recairia no povo português, assim como não recai nos professores a escolha do diretor da escola.



Enquanto cidadã não concordaria com esta forma de eleição dos nossos governantes e enquanto professora, não concordo com um sistema em que não tenha o direito de eleger quem me representa.



Em relação ao bem-estar docente nas escolas também não é preciso pensar muito. Aliás, os professores, pela voz da FENPROF e do SPZS, evocam há muito a redução do número de alunos por turma, o aumento de professores nas escolas, o aumento de técnicos especializados (psicólogos, terapeutas…), a criação de uma bolsa de professores por agrupamento que facilite as substituições, a equidade nos horários letivos nos diferentes ciclos de escolaridade, a justa aposentação aos 40 anos de serviço, o descongelamento integral do tempo de serviço, a avaliação do desempenho docente transparente e rigorosa, a exequível progressão na carreira…



A resolução destes problemas proporcionaria o tal bem estar docente nas escolas e evitaria situações de burnout que arrasam os professores portugueses.



A abordagem a uma nova escola passa, com certeza, pela resolução dos problemas que afetam a escola pública e pela valorização dos seus profissionais, que bem patente está no relatório emitido pelo Conselho Nacional de Educação (“Estado da Educação 2020”, Edição 2021), no qual se louva o trabalho dos docentes e o investimento por parte dos mesmos para dar as respostas necessárias aos tempos de pandemia que se vivem.



Ora, este ciclo de conferências parece-me de todo descabido pelos temas que comporta e um gasto desnecessário de recursos humanos e financeiros que poderiam ser canalizados para a melhoria da escola pública. Nós, os professores que estamos diariamente nas escolas, bem conhecemos estas temáticas e não necessitamos que a DGAE nos venha impingir formação neste sentido.

Sandrine Coelho

Professora, dirigente sindical – SPZS