“Queremos que levem uma boa imagem da concentração e de Faro”

JORNAL do ALGARVE (JA) – Quais são as expectativas para a edição deste ano da Concentração Internacional de Motos de Faro?

Zé Amaro (ZA) – As previsões que temos é que vai estar muita gente. No entanto, temos as inscrições limitadas a 25 mil participantes. Até 25 mil pessoas temos condições logísticas para os receber mas mais do que isso já se torna muito complicado. Há ainda todos os visitantes, convidados e entidades, com quem temos sempre atenção.

JA – De que países vêm os motards até Faro?

ZA – É quase impossível saber de quantos países vêm os motards. Mas vêm praticamente de todos os países da Europa que estão sempre aqui representados. De fora da Europa também vêm, como por exemplo de Marrocos, Japão, Brasil, Canadá e Estados da Unidos da América.

JA – Depois da pandemia de covid-19, espera-se uma grande festa?

ZA – Tivemos dois anos suspensos devido à pandemia de covid-19 e esperamos que, a exemplo dos outros, as coisas corram bem e que todas as pessoas levem daqui uma boa imagem, tanto da concentração como da própria cidade.

JA – Já tinha saudades da Concentração Internacional de Motos?

ZA – Por um lado tinha saudades, mas por outro lado a idade já pesa. Faço parte da direção do Motoclube de Faro desde a sua fundação e sempre trabalhei na organização da concentração.

JA – Que história engraçada de uma das concentrações pode contar?

ZA – Há sempre histórias engraçadas e que ficam marcadas. Há quatro anos, um motociclista japonês estava a dar a volta ao mundo e um dos sítios por onde passou foi por Faro. Não esteve na concentração, mas esteve na sede do Motoclube. Nesse dia, antes de regressar ao Japão, prometeu fazer a lua de mel na concentração de Faro. Passado um ano, casou e regressou a Portugal para passar cá a sua lua de mel. É uma coisa que fica sempre gravada. Ele passou por dezenas e dezenas de países, contactou com centenas de pessoas e escolheu Faro para a sua lua de mel. São sinais que nos deixam orgulhosos e demonstram a maneira como temos recebido os motards. São muitas histórias ao longo destes anos, mas o que interessa é o bom ambiente que se tem criado. É importantíssimo. Isso é que faz com que todos os anos as pessoas regressem.

JA – Qual foi o melhor concerto que viu até hoje na concentração?

ZA – Para mim o melhor concerto que se realizou em Faro até agora foi de Joe Cocker. No entanto também tivemos outros como Billy Idol e Iron Maiden.

