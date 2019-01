Querença prepara-se para mais uma Festa das Chouriças

No próximo dia 20 de janeiro, a típica aldeia de Querença, no interior do concelho de Loulé, volta a ser palco da tradicional Festa das Chouriças, em honra de S. Luís, certame que reúne uma componente religiosa e outra gastronómica.

A festa terá início no dia 19 de janeiro, sábado, com a Noite de Fados, que decorrerá na Casa do Povo de Querença, a partir das 21h00. Os fadistas Pedro Viola, Teresa Viola e Filipa Nobre acompanhados à viola por Valentim Filipe e na guitarra por Tó Correia, serão os protagonistas da noite.

Já no domingo, dia 20, a partir das 11h00 e durante a tarde, o visitante poderá degustar a chouriça assada nos vários estabelecimentos de Querença, alguns localizados no Largo da Igreja.

A celebração religiosa terá início às 14h30, com a missa na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, presidida pelo padre Carlos Matos, à qual se seguirá a procissão solene com a imagem de S. Luís.

Pelas 16h00, terá início o habitual e sempre animado leilão de chouriças, onde o público em geral poderá participar e adquirir a rainha da festa – a chouriça.

Pelas 17h00, os participantes serão brindados com a atuação do Grupo de Cantares Alentejanos de Mértola. A partir das 19h00, o acordeonista Paulo das Vacas vai animar o baile no Salão de Festas da Casa do Povo de Querença.

Durante o evento haverá animação para as crianças com a Palhaça Pirolita.

Das 10h00 às 18h00, é possível visitar o Mercadinho onde está patente uma exposição e venda de artesanato e produtos locais, representativos da região.

Esta que é uma das mais emblemáticas festas gastronómicas da região é uma iniciativa promovida pela Comissão de Festas da Paróquia, com o apoio da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, da Câmara Municipal de Loulé e da Casa do Povo de Querença.