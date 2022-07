Queriam frio em Julho?

Tal como a guerra da Ucrânia, o restante – para os chamados órgãos de informação – corre como o previsto: muito calor, incêndios, reacendimentos e toca a convocar todos os que num Verão mais quente fazem soar as campainhas das alterações climáticas. De seguida vêm os peritos em água doce e, como se não houvesse amanhã, a ladainha de Julho e Agosto sem chuva: posso fazer uma pergunta? Onde é que viviam antes estes artistas das peritagens? Na Noruega? Islândia, Suécia, Irlanda do Norte? É que pelo que estudei, desde sempre Portugal não regista (nem registou, desde que há registos, penso eu de que) praticamente precipitação nos meses referidos. E isso é a norma: podem dizer que não choveu este ano, mas não choveu nos meses de chuva. Nos outros, só se caírem picaretas. E depois disso chegam os restantes especialistas, em grande velocidade; são convocados os políticos e paineleiros que, como sempre, chamam a atenção para a necessidade de se convocar um amplo debate na população portuguesa sobre “Incêndios de Verão e agora?” ou em alternativa, “Incêndios de Verão, passado, presente e futuro”. Como se sabe esta convocatória soa-me sempre àquelas questões retóricas sobre as quais todos têm uma opinião, mas ninguém é capaz de a pôr em prática, porque não podem ou não querem. Um amplo debate faz-se onde? Na Assembleia da República? O Presidente da República tem voto de qualidade? E onde será o melhor lugar para se tecerem argumentos? Nas mesas de café? Se nas mesas de café, em que parte do café? No interior ou na esplanada? Vale a conversa à mesa de jantar, na mama no seio familiar, na cozinha enquanto cozem as batatas? Valem as ditas redes sociais? E nelas, o que é mais importante, o feicebuque ou o instagrame? Quem resolver isto pode dar um passo em frente. Os restantes devem calar-se e dar um mergulho na água da praia que, na altura em que escrevo, apresenta temperaturas que não são de se jogar fora. Já com os políticos as coisas fiam mais fino. Os que estão no poder agarram-se ao que for para demostrar o seu grande trabalho de prevenção, mas lá no seu mais íntimo sabem que que só o estado de tempo altera o número de fogos no Verão. Os que não estão no poder fazem o contrário: clamam por um Estado que faça isto e aquilo, que limpe, que nacionalize e faça emparcelamento, mas isso só vale enquanto estiverem na oposição, porque se lhes calha em sorte nas próximas eleições irem a despacho então, lá se vai a força por água abaixo – literalmente. Parece-me sempre que há muito dinheiro a ganhar para alguns e grandes problemas para a reforma estrutural que, evidentemente nunca se vai fazer, por isto ou aquilo. Afinal de contas o que manda são as tais reformas. Não ouço outra coisa; que se reformem as florestas, o SNS, o sistema político, os bombeiros e a Liga de Clubes. De uma coisa tenho um ponto de vista, são as reformas do ensino: nos meus quarenta anos de labor, não vi uma só para a amostra que tivesse melhorado alguma coisa. Mas se calhar sou eu que vejo mal e preciso mudar de lentes.

Fernando Proença