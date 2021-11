Quinta do Lago: Restaurante “Gigi” está a ser demolido, mas terá nova vida

O icónico restaurante “Gigi”, localizado na praia da Quinta do Lago, está a ser demolido, mas em breve ganhará uma nova vida, avançou o Expresso.

As obras iniciaram a 8 de novembro, e prevê-se que terminem a tempo de receber os turistas na Páscoa, segundo testemunho de Bernardo Reino, conhecido por Gigi, ao Expresso. Nas suas palavras, ficará tudo “praticamente igual ao que foi durante os últimos 37 anos”, estando apenas a ser trabalhada uma recolocação do espaço para uma maior proximidade ao passadiço de madeira que atravessa a Ria Formosa e que serve de acesso à praia.

O restaurante é um dos mais conhecidos da região, sendo um ponto de passagem para inúmeras personalidades do desporto, política, negócios e até da realeza, que não dispensam as iguarias da Ria Formosa e da Algarve.

O projeto do novo restaurante, segundo o Expresso, está a cargo do Gabinete de Arquitetura da Quinta do Lago e está a ser levado a acabo de acordo com as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente, respeitando o ecossistema da Ria Formosa, onde está inserido.

