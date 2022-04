Quinta do Lago: Vai receber 27 mil euros por ter levado com bola de golfe

Uma mulher de 65 anos vai receber 27 mil euros de indemnização por ter sido atingida com uma bola de golfe na cabeça, segundo noticia hoje o diário Jornal de Notícias.

O acidente ocorreu em 2017 numa casa na Quinta do Lago, em Almancil, concelho de Loulé. Em primeira instância, a seguradora do campo de golfe fora condenada a pagar 43 mil euros, mas o Tribunal da Relação de Évora reduziu o montante para 27 mil.

O acidente teve lugar na tarde de 21 de abril de 2017. Após abrir a janela do primeiro andar, a mulher foi atingida no sobrolho esquerdo por uma bola de golfe, proveniente de um campo contíguo ao lote da moradia na Quinta do Lago. Nunca foi possível identificar o golfista.

Segundo o jornal nortenho, a mulher sofreu um traumatismo na fronte e uma hemorragia no olho esquerdo. Nessa mesma tarde, foi às urgências do Hospital de Faro. Nas semanas seguintes iria a várias consultas no Hospital de Loulé – primeiro oftalmologia, depois neurologia e ainda otorrinolaringologia – e no Centro de Saúde de Almancil. As dores persistiram com tonturas, vertigens e pressão no ouvido e no olho.

Nos anos seguintes, a mulher seria submetida a vários exames e tratamentos. Foi-lhe diagnosticado síndrome vertiginoso crónico, com perturbações de equilíbrio e cefaleias frequentes e síndrome pós-traumático com ansiedade frequente.

A mulher intentou um processo contra o campo de golfe, reclamando 88 mil euros de indemnização. A seguradora assumiu a responsabilidade, mas contestou o montante pedido e quis chamar à ação o proprietário da moradia.

No seu entender, o dono da casa também era responsável. Para ter mais luz na sua propriedade, ordenara o corte de árvores com 15 e 20 metros de altura. As árvores evitavam que as bolas atingissem a casa e não poderiam ser cortadas sem a autorização do campo.

Em primeira instância, o tribunal condenou a seguradora a pagar as despesas médicas já realizadas e a realizar até um teto de 32 350 euros e ainda uma indemnização de 43 mil euros. A seguradora recorreu alegando falta de fundamento para lhe imputar responsabilidades e também considerou o montante indemnizatório excessivo.

Num acórdão de 27 de janeiro, a Relação de Évora considerou que a responsabilidade da ré não merecia contestação porque a mesma havia prestado confissão extrajudicial e judicial. Já quanto à indemnização, deu parcialmente razão ao recurso.

Uma vez que a arguida não exercia atividade remunerada e dada a sua idade, mas tendo em conta as consequências do acidente no seu bem-estar, optou por fixar a indemnização por dano biológico e corporal em 17 mil euros. Já quanto aos danos não patrimoniais, os juízes tiveram em conta os padecimentos sofridos, as consultas, os exames e terapias e as limitações com que passou a viver. Fixaram a indemnização em 10 mil euros, totalizando assim 27 mil.

Após o acidente, a mulher passou a ter dificuldade em utilizar o telemóvel e a conduzir, especialmente com chuva ou durante a noite, bem como em várias atividades domésticas, como estender a roupa. Passou a ter de tomar medicação para controlo de vertigens e antes de viajar de avião, o que lhe causara náuseas e mal-estar. Na mudança da estação, sofre de dores no ouvido e na cabeça. Era alegre e ativa, mas as limitações deixaram-na triste, deprimida e angustiada, afetando o seu humor, relacionamento social e descanso.

A moradia fica numa cota abaixo do campo de golfe, a cerca de 30 metros do buraco 8. No lote e no campo, existiam vários pinheiros e um sobreiro com 15 a 20 metros de altura que serviam de proteção às bolas de golfe. O dono da casa mandou cortar as árvores para ter mais luz.

Segundo o responsável do campo, várias bolas de golfe iam ter ao lote. Porém, as árvores altas serviam de proteção. Sem árvores, a casa ficou exposta às bolas de saída mais diretas e potentes, segundo o responsável.