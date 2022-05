Quinta Pedagógica celebra Dia Mundial das Abelhas

Pelo segundo ano, a Quinta Pedagógica de Portimão vai ser palco das comemorações locais do Dia Mundial das Abelhas, que se assinala oficialmente a 20 de maio. No dia seguinte será promovido um conjunto de iniciativas, sob o lema “Save the Bees” (Salvem as Abelhas, em português).

O programa preparado para registar a efeméride começa às 10:00 com a dramatização do conto “A Abelha”, de Kristen Hall, pelo Serviço Educativo da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, a que se segue uma hora depois a apresentação do livro “Mel, uma abelha especial”, de Sofia Furtado, ilustrado por São Correia Vicente, com a presença da escritora.

“Mel, uma abelha obreira, tem dúvidas sobre a importância das abelhas no ecossistema. Com a ajuda de Pedro, vai descobrir que as abelhas não são apenas importantes, são essenciais para o equilíbrio do planeta”, pode ler-se na sinopse da obra.

A programação, da responsabilidade do município de Portimão, encerra por volta das 12:00 com o ateliê “Sou apicultor”, onde participará Simão Vilas-Boas, proprietário de uma exploração apícola em Barão de São Miguel e que explicará às crianças a partir dos seis anos tudo sobre o mel, as abelhas e a apicultura.

A data de 20 de maio, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pretende destacar a importância da polinização para o desenvolvimento sustentável.

A abelha é um ser vivo fundamental na preservação da biodiversidade, sendo a grande responsável pela polinização, sem a qual muitas das plantas não se conseguiriam reproduzir. Sem abelhas, a flora e a fauna terrestre extinguir-se-iam e o mundo, tal como o conhecemos, desapareceria.

Esta efeméride ganha maior relevância quando se sabe que as abelhas e os outros polinizadores, como borboletas, joaninhas e escaravelhos, entre outros, estão ameaçados devido à ação humana, pelo uso e abuso de pesticidas, a que acresce a proliferação das monoculturas, o que arrasa a diversidade das flores, principal fonte de alimento das abelhas.