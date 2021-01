Quinta Pedagógica de Portimão promove pequeno-almoço com animais

A Quinta Pedagógica de Portimão está a promover, a partir de 19 de janeiro, uma nova atividade intitulada “Vem dar o pequeno-almoço aos animais da Quinta Pedagógica de Portimão, anunciou a autarquia.

Este projeto vai permitir que os participantes possam conhecer o que cada animal come, reconhecer os alimentos que os seres vivos ingerem, compreender a necessidade de fornecer uma alimentação saudável e a origem dos alimentos.

Todas as semanas, às terças e quintas-feiras, pelas 09:30, um técnico da quinta vai receber um grupo limitado a quatro pessoas ou um agregado familiar, oferecendo uma visita guiada.

Este técnico vai dar a conhecer os animais, apresentará amostras dos alimentos e dará explicações acerca das suas diferenças e as necessidades de cada ser vivo.

No final da visita, os participantes podem alimentar patos, galinhas, burros e outros animais da quinta.

“A pandemia da covid-19 obrigou a reformular a oferta de serviços prestados pela Quinta Pedagógica de Portimão, que procurará retomar em 2021 algumas atividades desenvolvidas em ateliês e disponibilizadas à comunidade, as quais serão adaptadas ao novo contexto e dirigidas a públicos mais restritos”, refere a autarquia em comunicado.

A participação nesta iniciativa é gratuita, mas com inscrição obrigatória através do email [email protected] As crianças menores de 12 anos devem ser acompanhadas por um adulto.

