Quinta Pedagógica de Portimão retoma ateliês para crianças

A Quinta Pedagógica de Portimão vai retomar a realização de ateliês dedicados às crianças nos dias 15, 22 e 29 de janeiro a partir das 11:00, anunciou a autarquia.

No primeiro dia, as crianças vão aprender a fazer e a instalar caixas-ninho para aves e conhecer alguns dos animais residentes na Quinta Pedagógica, enquanto no dia 22 o tema central será o projeto de alimentação saudável e económica “Prato Certo”.

Nesse projeto, as crianças a partir dos 6 anos vão aprender a preparar alimentos saudáveis e económicos com inspiração na cozinha mediterrânica.

Já no dia 29 de janeiro será abordado o tema da alimentação dos animais da quinta, com as crianças a conhecerem de perto os cavalos, burros, patos, ovelhas, galinhas e porcos do espaço.

Os ateliês têm um máximo de 15 participantes e as inscrições podem ser feitas até às 17:00 da sexta-feira anterior à atividade através do telefone 282 248 595 ou do e-mail quinta.pedagogica@cm-portimao.pt.