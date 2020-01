Quinze espetáculos assinalam 15 anos do Teatro das Figuras

O Teatro das Figuras, em Faro, centra a programação de 2020 em 15 espetáculos que vão servir de base para a celebração dos seus 15 anos de existência, revelou o diretor daquela estrutura municipal.

“Resolvemos ter 15 momentos programáticos que, dada a sua especificidade ou a sua exclusividade, servirão de âncora a toda a programação do ano, que dá o mote a ‘15 anos, 15 momentos’” afirmou à Lusa o diretor do teatro, Gil Silva.

O responsável do Teatro das Figuras realçou que a intenção é “marcar o ano de 2020 com momentos identitários” do papel da instituição no Algarve, não só “trazendo à região” espetáculos que, “pela sua dimensão são importantes” – como os concertos de Tindersticks (17 fevereiro) ou de Gal Costa (09 abril) – mas também com “produções próprias” ou apoiadas pelo Teatro.

Para o primeiro quadrimestre de 2020 estão ainda previstas três produções que envolvem estruturas locais, como projeto de teatro/dança “Fit(in)”, numa coprodução com o Lama Teatro, com apresentação a 12 março, ou a reinterpretação “numa visão mais contemporânea” do bailado Romeu e Julieta – coprodução com o Quórum Ballet Companhia de Dança e a Orquestra Clássica do Sul – com estreia a 21 de março.

Por fim, a 18 de abril estreia-se o projeto de teatro comunitário “Teatro de Vizinhos”.

“Consideramos que o Teatro deve ter a função de dar espaço, oportunidade e ajudar as companhias e as estruturas a desenvolver o seu trabalho, ser um polo produtor de cultura”, destaca Gil Silva.

Desde 2017 que a estrutura levou cabo a iniciativa “Artista Figuras”, dando oportunidade a artistas com ligações ao Algarve – como Viviane, Júlio Resende e o grupo de musica tradicional Moçoilas – produzirem “espetáculos exclusivos ou inovadores” que foram sendo apresentados no palco do Teatro.

Esta atividade foi suspensa este ano para não “associar um nome à celebração dos 15 anos”, mas será retomada em 2021, destacou o diretor.

O programa de atividades para os primeiros quatro meses de 2020 inclui também cinco sessões do espetáculo do ilusionista Luís de Matos (16 a 19 janeiro), as atuações de Carminho (14 março) e Camané & Mário Laginha (30 março) inseridos num ciclo anual de fado, o grupo Black Mamba a 01 de fevereiro e o ciclo “Às Quintas no Teatro”, com projetos mais intimistas no pequeno auditório, assim como uma programação infantojuvenil.

A programação completa para 2020 – incluindo os outros 10 momentos que marcam os 15 anos do teatro – será apresentada no próximo dia 21 de janeiro.

O Teatro das Figuras é uma sala de espetáculos e sede do Teatro Municipal de Faro, tendo sido inaugurado em 01 de julho de 2005.