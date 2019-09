Quinze países disputam Taça do Mundo de Ginástica Rítmica em Portimão

Decorreu esta manhã a conferência de imprensa da 10ª edição da Taça do Mundo de Portimão – Jogos Santa Casa de Ginástica Rítmica 2019. O evento arranca oficialmente amanhã, dia 6 de setembro, no Portimão Arena.

Os primeiros dois dias qualificações terão a participação de cerca de mais de uma centena de ginastas em representação de 15 países, nos conjuntos, e 22 países, na competição individual.

João Paulo Rocha, presidente da FGP, salientou que “podemos esperar desta 10ª edição da Taça do Mundo de Portimão – Jogos Santa Casa um altíssimo nível, pois estão cá, quer nas ginastas individuais, quer nos conjuntos, ginastas de topo mundial. No caso dos conjuntos, formações com títulos europeus, mundiais e olímpicos”.

“A participação não é a maior de sempre, mas é elevada, também porque estamos a duas semanas do Campeonato do Mundo e teremos aqui já um pequeno exemplo daquilo que se passará lá. As nossas ginastas, Laura Sales e Margarida Ferreira, estão também em pé de igualdade com as restantes ginastas que, no Campeonato do Mundo, vão perseguir o sonho olímpico e aqui será o último confronto com as ginastas que são suas concorrentes diretas”, acentuou o presidente da FPG.

Esta é a última etapa do circuito “World Challenge Cup”, onde podemos encontrar ginastas da elite mundial. A entrada para o evento é livre.

PROGRAMA DA TAÇA DO MUNDO

A última etapa da Taça do Mundo começa a 6 de setembro, sexta-feira, pelas 15h15, com os exercícios de arco e bola. A cerimónia de abertura está marcada para as 21h00 e cerca de meia hora depois terão lugar, nos conjuntos, as competições de cinco bolas. Já no sábado, dia 7, a competição de maças e fita arranca às 15h15, enquanto pelas 21h30 tem início a prova de três arcos e duas maças.

No domingo, dia de finais, a competição começa pelas 15h00 e intercala a vertente individual com os grupos, estando previstas as cerimónias protocolares para as 18h45, seguidas da gala e do encerramento oficial.

Foto: Laura Sales, ginasta portuguesa de 19 anos, em ação. (Créditos fotográficos: Carlos Alberto Matos – FGP)