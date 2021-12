Rádio Rua FM estreia programa “A Rua da Europa”

A Rádio Universitária do Algarve, Rua FM, vai estreou um novo programa intitulado “A Rua da Europa”, em parceria com o Centro de Documentação da Universidade do Algarve e o Europe Direct Algarve, anunciou a instituição.

Este novo programa de rádio tem como objetivo ” transmitir informação útil sobre a União Europeia e dar a conhecer inúmeros projetos, levados a cabo por diversas entidades, públicas e privadas, que trabalham no Algarve pela Europa, e em prol da comunidade algarvia e também da cooperação transfronteiriça”, segundo o comunicado.

Com periodicidade semanal, transmitido todas as segundas-feiras às 08:45 e 18:45 durante cerca de cinco minutos, conta com diversas rubricas como o speak corner, o destaque semanal e breves.

A escolha da Rua FM para a transmissão deste programa deveu-se ao facto “de se tratar de uma rádio universitária ouvida por muitos jovens, de várias nacionalidades e com interesses muito distintos”.

PUB