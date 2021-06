Rali Algarve Classic Cars decorre em meados de julho por toda a região

O Algarve Classic Cars afirma-se, pelo vigésimo oitavo ano, como o grande palco dos automóveis clássicos em Portugal e na Península Ibérica, numa ação que decorre de 9 a 11 de julho.

Na sua edição de 2021, este rali de regularidade histórico, organizado pelo Portugal Classic em conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos, vai contar com etapas em Vilamoura, Monchique, Armação de Pêra e

passagens por Albufeira, Lagoa, Porches e S. Brás de Alportel.

O Algarve Classic Cars conta com o apoio de várias entidades públicas e privadas, onde se destaca os municípios de Loulé, Monchique, S. Brás de Alportel e a Mercedes-Benz Starsul Concessionário no Algarve, Murganheira,

Turismo do Algarve, Casinos Solverde, Vila Vita Parc, Viborel, BP Portugal entre outras.

