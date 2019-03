Rali de Loulé com final dramático

Debaixo de um sol primaveril, o coração da serra do Caldeirão acolheu a primeira prova do Campeonato Sul de Ralis de 2019, o Rali de Loulé. Com duas passagens pelos troços de Ameixial e Salir, disputadas na manhã de domingo, os espetadores presentes puderam assistir a um domínio inicial de Fernando Peres/José Pedro Silva, que venceram três das quatro provas especiais de classificação, chegando a ter 55,7 segundos de vantagem sobre Márcio Marreiros, no final de Ameixial 2. Contudo, o azar abater-se-ia sobre o antigo tricampeão nacional de ralis, que no último troço furou as duas rodas do lado direito do seu Mitsubishi Evo IX.

Perante este cenário, e face à intensa “batalha” que então se vinha a desenrolar entre Marreiros/Serra e João Bica/Carlos Santos, a luta pela vitória ficou ao rubro, acabando a dupla campeã em título por vencer com 15,3 segundos de vantagem.

O pódio foi encerrado pela dupla Eduardo Antunes/Hugo Bentes, autores de uma prova bastante regular com o seu Mitsubishi Evo VI, ficando na frente de Luís Mota/Alexandre Ramos e Nuno Venâncio/André Barras, com o piloto do Evo VII a vencer a refrega oficiosa de melhor louletano, face a Ricardo Filipe/Fernando Almeida, vítimas de uma saída de estrada que não permitiu que o Evo VI cinzento não continuasse em prova.

Quanto aos carros de duas rodas motrizes, João Monteiro/Gonçalo Assunção tiveram uma vitória categórica na estreia do Toyota Corolla, não dando hipóteses à concorrência, sendo seguidos nesta classificação por Vítor Vilela/Leonel Fernandes, ainda em fase de habituação ao Peugeot 208 R2, e Filipe Silva/Diogo Elias em Citroen Saxo.

A animação do desporto motorizado sob a égide do Clube Automóvel do Algarve seguirá com a Baja de Loulé, a 13 e 14 de abril, com base em Almancil, seguindo-se, cerca de um mês depois, o regresso do Rali de Alcoutim, também pontuável para o Campeonato Sul de Ralis, a 18 e 19 de maio.

O Rali de Loulé foi uma organização do Clube Automóvel do Algarve, com o patrocínio do município de Loulé e das juntas de freguesia do Ameixial e de Salir.