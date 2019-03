Rali de Vila do Bispo vai para a estrada a 30 e 31 de março

O rali de Vila do Bispo vai para a estrada nos dias 30 e 31 de março, competição que conta para o Campeonato Sul de Ralis e Trofeu Kumho 2019.

Ao longo dos dois dias, os concorrentes irão percorrer 129,05km. No sábado à noite, dia 30, a prova decorrerá, como habitualmente, num circuito desenhado dentro da vila, entre a rotunda “Homem do Mar”, a rua Ribeira do Poço e a rotunda “Celeiro do Algarve”.

Já no domingo, de manhã, disputam-se dois troços em terra batida, onde os pilotos irão percorrer as classificativas da Raposeira (Pec-Raposeira) e Pedralva (Pec – Pedralva) com início previsto para as 10h00 e 10h45, respetivamente.

Organizada pelo Clube Automóvel do Sul, esta prova desportiva que constitui um excelente veículo de promoção turística do concelho conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

A organização da prova deixa aqui os locais recomendados para o público assistir à prova:

ZP-1 Sair de Vila do Bispo na Raposeira virar à esquerda.

ZP-2-3 – EN 268 depois da partida da PEC Raposeira, vira à direita e vai encontrar a PEC em zona de boa visibilidade.

ZP-4 – Em Budens seguir para a Lagoa da Budens ai encontra as duas PEC, uma para a esquerda e outra para a direita.

ZP-5 – Em Budens virar para Pedralva vai encontrar um gancho à direita com boa visibilidade.

ZP-6-4-7 – EN 268 para Pedralva depois segue na direção de Budens vai encontrar a PEC de Budens com gancho para a direita. Se continuar para a direita Lagoa de Budens encontra a PEC da Raposeira com curvas espetaculares.