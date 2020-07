Rali: Ricardo Teodósio e José Teixeira garantem novo pódio

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os pilotos algarvios Ricardo Teodósio e José Teixeira conseguiram o segundo pódio em duas provas no Campeonato de Portugal de Ralis, que regressou à ação este fim de semana em Castelo Branco.

A dupla do Team Vito Skoda regressou após a paragem de mais de quatro meses devido à pandemia de covid-19 e devido a uma escolha errada de pneus no primeiro dia de rali, Ricardo Teodósio cedeu tempo mas conseguiram ficar em terceiro lugar e repetir o pódio obtido no Rali Serras de Fafe e Felgueiras.

“Foi um rali algo frustrante, porque fizemos uma escolha errada de pneus no sábado e isso retirou-me confiança no carro. Para que eu possa andar no limite é preciso ter confiança absoluta, por isso o terceiro lugar acaba por ser importante pelos pontos que acumulámos, visto que não conseguimos discutir a vitória como queríamos. Vamos agora analisar este rali e preparar bem a prova na Madeira”, apontou Ricardo Teodósio, em comunicado.

Os pilotos algarvios mantêm a confiança na revalidação do título e fumam agora ao Rali Vinho da Madeira que vai decorrer entre 6 e 8 de agosto.