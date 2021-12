Reabilitação urbana de São Marcos e Algoz em discussão pública

Decorre até dia 17 de janeiro, a fase de discussão pública dos projetos de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de São Marcos da Serra e do Algoz, indicou a autarquia de Silves.

Durante este período, os interessados podem consultar os projetos de ORU e dos referidos regulamentos no site institucional do município de Silves e participar na discussão pública, utilizando o formulário disponibilizado para o efeito.

Este processo desenvolve-se na sequência da delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de São Marcos da Serra e do Algoz, e decorre da aprovação pela Câmara Municipal de Silves, em 22 de novembro, das propostas de Operação de Reabilitação Urbana destas localidades.

A operacionalização destas medidas e ações previstas nas ARU, integra, de entre outros benefícios e apoios, o Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) e o Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), cuja regulamentação é agora submetida a discussão pública. Em ambas as ARU, os objetivos e prioridades a prosseguir integram-se no eixo da “Qualificação Territorial”, especificamente no que concerne à intervenção no edificado, visando-se, a este nível, a sua requalificação e atratividade.

Na ORU de São Marcos da Serra, o município de Silves estabeleceu uma majoração nos valores de despesa elegível dos programas municipais de apoio à reabilitação urbana, que se traduz na duplicação dos valores em face do previsto nas restantes ORU do concelho de Silves. Esta opção, em consonância com a estratégia de desenvolvimento do interior, vai ao encontro dos princípios da coesão, da integração e da sustentabilidade territorial, promovendo uma discriminação positiva para o território da freguesia de São Marcos da Serra, em perda demográfica e de dinamismo económico e social.

Procura-se, assim, introduzir mecanismos que reforcem a atratividade e a competitividade dos territórios do interior do concelho, e, em consequência, inverter o processo de perda atual.

Para qualquer esclarecimento relativo a esta matéria, os interessados poderão contactar o sector de Ordenamento do Território da Câmara Municipal de Silves através do telefone 282 440 825 ou do email reabilitacao.urbana@cm-silves.pt.

